Carlsen vant norsk duell i Norway Chess

Dermed går det mot en spennende avslutning av turneringen der både Carlsen, Alireza Firouzja, Fabiano Caruana og Levon Aronian er med i seierskampen. Om tirsdagens Carlsen-seier er nok til å overta ledelsen i turneringen er avhengig av hvordan det går i de øvrige partiene som spilles tirsdag.

Mot Tari måtte Carlsen jobbe for seieren, selv om han ikke på noe tidspunkt var presset. Tari forsvarte seg godt lenge, men måtte etter hvert innse at det var Carlsens hvite brikker som sto best plassert på brettet.

Etter 45 trekk, og litt over tre timers spill, måtte 26-åringen til slutt gratulere Carlsen med seieren. Etter åtte runder står Carlsen med 16,5 poeng, mens Tari har 1,5.

I neste runde, som spilles torsdag, møter Carlsen iranske Firouzja, som ledet turneringen før tirsdagens runde. Dersom iraneren vinner sitt parti mot Caruana tirsdag, kan torsdagens oppgjør fort vise seg å bli en slags finale mellom den norske verdenseneren og det iranske stjerneskuddet.

Unngår Carlsen tap med svarte brikker der, blir det en svært spennende avslutningsrunde i Norway Chess.

