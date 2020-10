Odds keepertrener går umiddelbart

NTB Sport

Rossbachs knallharde kritikk av Andersen i et intervju med lokalavisene Telemarksavisa og Varden ble for kraftig kost for klubbledelsen i Odd. Det bekrefter daglig leder Einar Håndlykken overfor VG.

– Einar fratrer fra og med i dag. Det har bakgrunn i uttalelsene fra forrige uke, sier han til avisen.

Odd har publisert en pressemelding på eget nettsted om klubben og Rossbach er enige om at han slutter umiddelbart. Han skulle egentlig gått av som keepertrener i desember.

«Klubben takker Einar for innsatsen som keepertrener gjennom mange år og starter med en gang arbeidet med å finne hans erstatter», heter det.

Einar Rossbach er tidligere landslagskeeper for Norge og far til nåværende Odd- og Norge-keeper Sondre Rossbach (24).

(©NTB)