Ingebrigtsen og Grøvdal i egen klasse i terreng-NM

For Filip Ingebrigtsen var det karrierens første NM-gull i øvelsen der han ble europamester for to år siden. Grøvdal har til sammenligning en rik medaljesamling i terrengløp-NM fra tidligere.

Ingebrigtsen hadde full kontroll i sin konkurranse og løp jevnt og raskt gjennom de ti kilometerne. Han vant på 29 minutter og 23 sekunder etter å ha løpt nesten hele distansen i ensom majestet.

Sølvet gikk til Magnus Tuv Myhre, som parkerte de nærmeste utfordrerne på siste runde og kom i mål 1.04 bak Ingebrigtsen. Jonatan Vedvik tok NM-bronsen i spurtduell med Weldu Gebretsadik.

Grøvdal var enda mer suveren enn Ingebrigtsen på kvinnenes sekskilometer. Hun slo sølvvinner og Tjalve-kollega Maria Sagnes Wågan med 1.18. Bronsen gikk til Silje Fjørtoft fra Ullensaker/Kisa.

