Undersøkelse: Over halve befolkningen tilgir Petter Northug

Særlig i Midt-Norge og på Sørlandet er det mange som mener at Northugs oppførsel kan tilgis. Skistjernen ble i august målt til 168 kilometer i timen i bil i 110-sonen, og det ble funnet ti gram kokain hjemme hos Northug.

Undersøkelsen er utført av Norstat og Spect8 på oppdrag for Brand Assist, selskapet som utvikler og markedsfører Northugs merkevare.

– Jeg er sikker på at det betyr mye for Petter at han har støtte i folket. For oss som selskap er det selvsagt også viktig. Vi har investert mye og har mye spennende som skjer i tiden som kommer. For Petter blir det imidlertid viktigst å fokusere på seg selv en god stund fremover, sier daglig leder Jon Inge Gullikstad i Brand Assist.

Nylig ble det kjent at straffesaken mot Northug er ferdig etterforsket. Saken går som tilståelsessak, og det er ventet at en påtaleavgjørelse vil foreligge før jul.

