Odd hentet dansk forsvarsspiller

NTB Sport

Petersen har de siste sesongene spilt for Hobro i Danmarks superliga, men var klubbløs etter at kontrakten hans der gikk ut 1. august.

Dermed så Odd sitt snitt til å hente inn midtstopperen.

– Odd har vært på utkikk etter å styrke forsvaret etter at Birk ble solgt. Skaden som Steffen Hagen pådro seg på trening torsdag, og som vi ikke vet konsekvensen av ennå, gjorde at dette fikk fart på seg. Vi er svært fornøyd med at vi har landet en avtale med forsvarsspilleren Rasmus Petersen, skriver Odd på sitt nettsted.

Odd solgte tidligere i uken Birk Risa til Molde, men fikk samtidig John Kitolano inn på lån fra samme klubb. Skiensklubben har imponert i årets sesong og ligger på 5.-plass i Eliteserien når ti runder gjenstår.

(©NTB)