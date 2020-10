Lagerbäck: Norge mangler erfaring

NTB Sport

Under landslagets pressekonferanse foran nasjonsligakampen mot Romania, forklarte Lagerbäck først hva han mener er de viktigste årsakene til at Norge gikk på et fortjent tap mot Serbia i torsdagens omspillskamp i nasjonsligaen.

Deretter ble han pepret med spørsmål om egen framtid og Ståle Solbakken.

Ikke bare ble Norge rundspilt i 1-2 tapet etter ekstraomganger, men lørdag ble det kjent at FC København har gitt Ståle Solbakken sparken. Dermed har spekulasjonene om ny landslagstrener fått bein å gå på, en diskusjon Lagerbäck ikke ville snakke så mye om.

– NFF må gjøre sin vurdering den dagen jeg slutter, hva de mener er mest riktig for det norske landslaget, sa Lagerbäck før han la til at han har full motivasjon til å ta vinne gruppen i Uefas nasjonsliga.

– Hva som skjer etter det, vet jeg ikke, sa Lagerbäck, som har kontrakt til og med fotball-VM i Qatar i 2022, dersom Norge skulle ta seg dit.

Generasjonsskifte

Mye av årsaken til torsdagens nederlag mot serberne handler om erfaring, sa den norske landslagssjefen.

– Det er et generasjonsskifte i laget nå. Min erfaring sier at erfaring er utrolig viktig på dette nivået. Jeg tror ikke man kan få resultater uten å ha nok erfaring i et lag, sa Lagerbäck og dro sammenligninger til det serbiske laget:

– Jeg tror Serbia er et av de tøffeste lagene å møte i omspillskampene. 18 av deres 23 spillere i troppen spiller i topp fem-ligaene. De fleste av dem har vært der i tre-fire år. (Aleksandar) Kolarov vant Premier League i 2012, og da hadde knapt noen av våre spillere begynt på førskolen.

Luftslott

Forventningene var skrudd i taket etter at Norge i september knuste Nord-Irland 5–1 i Uefas nasjonsliga, en kamp som også var generalprøven foran Serbia-kampen.

– Bygger man opp forventninger, finnes det en risiko for at man bygger et luftslott, og at man tror man er bedre enn hva man er. Det så vi i denne kampen (mot Serbia) og mot Østerrike (1-2).

– Vi vil for mye, og vi tror kanskje at vi er bedre enn det vi er, så vi er ikke kalde nok, sa Lagerbäck.

Norge møter Romania søndag og Nord-Irland onsdag i Uefas nasjonsliga. Begge kampene spilles på Ullevaal.

Romania leder gruppen med 4 poeng etter to kamper, mens Norge og Østerrike har tre poeng hver. Nord-Irland er tabelljumbo med sitt ene poeng.

(©NTB)