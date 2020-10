Ruud blir tredjeseedet på Sardinia – kan fortsette klatringen

NTB Sport

Ruud møtte norsk presse fredag. Han var tilbake i Oslo igjen etter flere turneringer den siste tiden. Sist røk han ut av Roland Garros-turneringen i Paris etter tap for verdenstreer Dominic Thiem i 3. runde.

ATP 250-turneringen på Sardinia blir den siste i grussesongen. Ruud har et stort ønske om å avslutte den på en god måte. Det at han er en av fire seedede spillere, gjør at han slipper å spille første runde.

– Jeg har opplevd det én gang tidligere, og det var da jeg var seedet som nummer to i Santiago tidligere i år. Jeg tok vare på den muligheten og kom meg til finalen. Jeg får tenke på hva jeg gjorde bra der og prøve å gjøre noe lignende, sier Ruud til NTB.

Fordel

Det er en relativt ny erfaring for 21-åringen å gå inn i ATP-turneringer som en av favorittene. Ruud, som er rangert som nummer 25 i verden, kjenner likevel ikke noe press rundt det.

– Det at jeg er seedet gjenspeiler rankingen, og jeg ser det mer som en belønning for at jeg har gjort det bra. Jeg har ikke tenkt at det fører med seg mer press. Det er noe jeg må bli vant til. Jeg skal bare prøve å bruke det til min fordel og avslutte grussesongen på en bra måte.

Etter Sardinia-turneringen venter en kort treningsperiode hjemme i Norge for Ruud. Han avslutter 2020-sesongen med hardcourtturneringer i Wien og Paris. ATP 500-turneringen i Wien arrangeres fra 26. oktober til 1. november. ATP-turneringen Paris Masters arrangeres fra 31. oktober til 8. november.

Kan klatre videre

Spesielt i den siste turneringen i Paris er det ventet sterk deltakelse. Likevel har Casper Ruud en god mulighet til å klatre på verdensrankingen. Rankingsystemet fungerer slik at en får poeng ut fra hvor godt en gjør det i turneringer, og så skal man forsvare de poengene neste gang samme turnering spilles.

Ruud har ingen poeng han kan miste resten av året.

– Jeg har muligheten til å klatre litt, ja. Den skal jeg forsøke å utnytte så godt som mulig. Det hadde vært ideelt å kunne avslutte året blant topp 25, sier han til NTB.

– Det er også andre spillere som kan klatre, så det er ikke gitt at jeg havner der. Men jeg skal forsøke.

