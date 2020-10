Ro-EM: Brun, Lund og Borch imponerte i forsøket

NTB Sport

Brun rodde inn til 6.58,02 og var eneste utøver under sju minutter. Han var litt over to sekunder foran toeren i sitt heat, sloveneren Rajko Hrvat. Brun skal i aksjon igjen i lørdagens semifinale.

Også Maia Lund var raskest i sitt heat i lettvekt singlesculler og hadde klart beste tid totalt. Hun tok seg rett til A-finalen søndag.

Kjetil Borch rodde inn til 6.53,60 og hadde best tid. Han fem sekunder raskere enn annenmannen i heatet, mens nederlandske Amos Keijser var den som kom nærmest nordmannen. Også Borch skal ro semifinale lørdag.

Kristoffer Brun, Maia Lund og Kjetil Borch reiste til Polen i en bobil på grunn av problemer med flyavgangene.

(©NTB)