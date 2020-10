Nadal klar for sin 13. finale i Roland-Garros: – Et spesielt øyeblikk

NTB Sport

Med seier i tre strake sett tok Nadal seg til finalen i Roland-Garros for 13. gang. Settsifrene i fredagens semifinale var 6-3, 6-3, 7-6 (7-0).

Den 34 år gamle veteranen møter enten verdensener Novak Djokovic eller Stefanos Tsitsipas i søndagens finaleduell på rødgrusen i Paris.

Nadal kjemper da om å forlenge en helt spesiell statistikk. Tennisstjernen har aldri tapt en finale i den franske Grand Slam-turneringen. Han har vunnet Roland-Garros de tre siste sesongene.

– Det er alltid helt utrolig å spille her, og dette er et veldig spesielt øyeblikk for meg, sa Nadal etter å ha slått argentinske Schwartzman for tiende gang på elleve forsøk.

Med nok en triumf vil Nadal tangere Roger Federers rekord over antall Grand Slam-titler (20).

