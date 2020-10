Fotballpresidenten freder Lagerbäck

NTB Sport

– Det spørsmålet er ikke et tema for oss. Vi har fokus på de to kampene den neste uken, og så kommer det to kamper i november. Det er ikke et tema i det hele tatt, sier fotballpresident Terje Svendsen til avisen.

Norge ble rundspilt av Serbia torsdag kveld, og kampen kunne fort endt i ydmykende sifre. Likevel berget Lagerbäcks menn ekstraomganger, der det endte med 1-2-tap.

Etter kampen fikk Lagerbäck spørsmål om sin framtid som landslagssjef, og hvorvidt han var villig til å gå av.

– Om jeg ikke skal lede det her, har jeg ingen problem med å tre til siden om arbeidsgiveren vil det, eller om jeg skulle komme fram til det selv. Det får framtiden vise, sa svensken.

Han har kontrakt til og med fotball-VM i Qatar i 2022, dersom Norge skulle ta seg dit.

– Han har kontrakt ut 2022, og den forholder vi oss til. Vi gjør også en evaluering etter endt sesong, det gjør vi hvert år. I utgangspunktet forholder vi oss til den kontrakten, sier Svendsen.

Norge møter Romania søndag og Nord-Irland onsdag i Uefas nasjonsliga. Begge spilles på Ullevaal. Senere i høst venter bortekamper mot Romania og Østerrike.

