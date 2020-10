Fluorforbudet i skiskyting utsettes med ett år

NTB Sport

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) opplyser om vedtaket på sine nettsider.

Årsaken er at forbundet ikke greier å ha klart testutstyret i tide før sesongstart. Mange i skiskytter- og langrennsmiljøet har vært kritiske til å innføre et slikt forbud allerede denne vinteren.

Nå blir det iverksatt fra 2021/22-sesongen.

– Vi står fortsatt bak kampen mot all bruk av fluorsmurning i alle våre konkurranser. Samtidig har vi en plikt til å beskytte integriteten til våre konkurranser og sørge for at de blir rettferdige. Siden det er så kort tid fram til sesongåpningen, kan ikke testapparatet garantere den nøyaktigheten vi krever. Vi er derfor nødt til å utsette innføringen av forbudet, sier IBU-president Olle Dahlin.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) skal senere fredag avgjøre hva som skal skje med fluorforbudet i verdenscupen i langrenn.

