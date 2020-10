FIS' mangeårige generalsekretær må gå etter «total mistillit»

NTB Sport

Det opplyser FIS i en pressemelding. Der kommer det fram at et overveldende flertall stemte for å fjerne Lewis fra toppjobben i forbundet. Hun må fratre stillingen umiddelbart.

Hva konkret som ligger bak avgjørelsen, er ikke kjent. Norges skipresident Erik Røste sitter i FIS-styret, men vil ikke utdype saken.

– Dette er en personalsak internt i FIS. Jeg har ingen ytterligere kommentarer utover det som kom fram i pressemeldingen, sier Røste til NTB.

Lewis har arbeidet i FIS-systemet i 26 år. Ansvaret som generalsekretær har hun hatt siden 2000.

FIS bruker sterke ord i meldingen om briten som var alpinist i sin aktive karriere. Styret skriver at det totalt har mistet tillit til 55-åringen.

I 2018 ble Lewis hedret med en OBE-tittel (ridderorden) for sin innsats for å fremme vintersporten. Hun representerte Storbritannia i vinter-OL i 1988.

