NTB Sport

– Zlatan Ibrahimovic og Leo Duarte fortsetter hjemmeisolasjonen. Begge testet positive i dag tidlig og er ennå ikke friske, skriver kanalen.

Det ble først kjent at svensken hadde testet positivt for korona torsdag 24. september, kun timer før Milan tok imot Bodø/Glimt på San Siro. Dagen før hadde brasilianske Duarte testet positivt for korona.

Nyheten om de nye positive testene kommer kun ni dager før Milan møter byrival Inter til kamp i Serie A.

