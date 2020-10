Isak brøt måltørken i sterk Sverige-seier

NTB Sport

Isak har slitt med å finne nettmasken den siste tiden. Han står fremdeles uten mål for Real Sociedad denne sesongen, og spissen lyktes heller ikke i kampene mot Frankrike og Portugal i september.

Torsdag trengte han derimot ikke mer enn 21 minutter før måltørken var avsluttet. Etter et innlegg fra Sebastian Larsson headet han ballen i nettet.

Mattias Johansson doblet svenskenes ledelse 18 minutter før full tid, mens Aleksandr Sobolev ga russerne ett trøstemål på overtid.

Det var et B-preget svensk lag som vant. Landslagssjef Janne Andersson har gjort det klart at det er de kommende Nations League-møtene med Kroatia søndag og Portugal onsdag som er klart viktigst for svenskene.

