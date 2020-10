Det europeiske håndballforbundet forsyner klubber med 10.000 koronatester

NTB Sport

I alt 10.000 tester er enten sendt ut, eller er i ferd med å bli sendt ut, til klubber og forbund. Det opplyser Det internasjonale håndballforbundet, EHF.

Hurtigtestene gir svar på om man er koronasmittet på bare 15 minutter.

– Det er vår plikt å hjelpe klubber og forbund i denne situasjonen, sier EFF-president Martin Hausleitner.

– Dette vil lette den økonomiske byrden for klubber og forbund i denne vanskelige tiden. Håpet er at testene vil bidra til å begrense spredningen og sikre at spillere og ansatte er i stand til å konkurrere i et trygt miljø, sier han videre.

