Deilas menn vant igjen tross Kamara-scoring

Det var New York-lagets tredje strake seier, og samtidig var det DC Uniteds fjerde strake tap. Kamaras lag har ikke vært i form i det siste og kom til New York fra 0-4-tap hjemme mot Atlanta United i helgen.

Det startet fryktelig også mot Deilas menn da vertene fikk straffespark etter tre minutter. Det omsatte Valentin Castellanos i mål.

Bare åtte minutter senere fikk Kamara sjansen til å utligne fra straffemerket. Han satte ballen trygt i mål til 1-1.

Kampen mot New York City var Kamaras 100. i nordamerikanske Major League Soccer. Nordmannen var en viktig brikke i Strømsgodset-laget som vant NM i 2010 og Eliteserien i 2013 under Deilas ledelse. Onsdagens gjensyn med gamletreneren var ikke av det like hyggelige slaget for spissen.

Målfest

Deila skulle imidlertid få mer å glise for. Et nytt straffespark i kampens 55. minutt ga ny scoring, denne gang fra Ismael Tajouri-Shradi.

Han scoret på nytt åtte minutter senere, og da var kampen langt på vei avgjort. Keaton Parks punkterte oppgjøret like før slutt.

New York-laget skal spille resten av sesongens hjemmekamper på Yankee Stadium, som opprinnelig brukes av baseballaget New York Yankees. Onsdagens oppgjør var det første i rekken.

– Det var en god start. En god kamp i dag. Spesielt i annen omgang, da vi fikk åpninger og skapte sjanser. Vi fortjente å vinne på denne måten. Vi har scoret elleve mål på tre kamper, og det er veldig bra, sa Deila.

Seier for Glesnes

Hans lag er i god form og ligger på 5.-plass i MLS' østre avdeling. New York-laget har 26 poeng etter 16 kamper, mens Toronto FC topper avdelingen med 34.

På 2.-plassen i avdelingen ligger Jakob Glesnes' lag Philadelphia Union. Den norske midtstopperen spilte onsdag første omgang da Union vant 3-0 over FC Cincinnati. Alle scoringene kom etter pause.

DC United ligger helt sist i avdelingen med bare 11 poeng. Det blir tøft for Kamara og lagkameratene å kjempe om sluttspillplass.

