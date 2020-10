Tsitsipas til semifinalen mot Djokovic i Roland-Garros

NTB Sport

Femteseedede Stefanos Tsitsipas vant 7-5, 6-2, 6-2 over Andrej Rublev i sin semifinale. Rublev slo nylig blant andre Casper Ruud da han vant en ATP-turnering i Hamburg.

Grekeren viste litt mer variasjon i spillet sitt, og han klarte å bryte motstanderens rytme. Han utnyttet også effektivt de feilene som Rublev gjorde. Det var det en del av i denne kampen.

– Jeg viste hvilken fighter jeg er. Jeg har alltid sett fram til å spille her og spiller alltid min beste tennis i Paris. Det skal bli godt å få publikum tilbake, sa blant annet grekeren.

Toppseedede Novak Djokovic slo spanske Pablo Carreño Busta i onsdagens siste semifinale. De to møttes også i US Open i september hvor Djokovic ble diskvalifiserte og kastet ut av turneringen. Serberen traff en linjedommeren med en ball han slo fra seg i sinne etter å ha tapt et game.

På rødgrusen i Paris startet det med at spanjolen vant det første settet med 6-4. Djokovic tok derimot mer og mer over og avgjorde med de viktige poengene. Han tok hjem andre og tredje sett med 6-2, 6-3 og avsluttet det fjerde settet med 6-4.

Tirsdag ble det klart at Diego Schwartzman møter gruskongen Rafael Nadal i den andre semifinalen. Nadal jakter sin 13. triumf på rødgrusen i Paris.

