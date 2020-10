Nesten 1,2 Raja-milliarder til stimuleringsordning for frivilligheten og idretten

NTB Sport

Midlene er del av en samlet stimuleringsordning med total ramme på 2,25 milliarder kroner som skal gå til kulturlivet, idretten og frivilligheten.

Ordningen kommer som en konsekvens av de begrensninger koronapandemien vil fortsette å legge på mulighetene for å drive aktivitet på de aktuelle feltene.

– Covid-19-pandemien har rammet kultursektoren hardt. Regjeringen vil derfor stimulere til aktivitet for så mange som mulig. Gjennom denne bevilgningen reduserer vi uvissheten for aktørene slik at de kan gjennomføre arrangementer. Vi må holde kulturen, frivilligheten og idretten i gang, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Bevilgningen gjelder for første halvår i 2021.

– Smitteverntiltakene i forbindelse med pandemien har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. Disse aktørene var blant de første som måtte stenge ned og avbryte aktiviteten, og er trolig også blant de siste som kan gjenoppta normal virksomhet, sier Raja.

Stimuleringsordningen for idretten og frivilligheten administreres av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

(©NTB)