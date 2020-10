Løke ute av spill etter nytt nesebrudd

NTB Sport

37-åringen forteller om skaden på Instagram. Det er andre gang på under et år at Løke har fått konstatert nesebrudd.

«Hva skal man si? Nytt brudd i nesa, neseskilleveggen litt ute av posisjon, en bruskbit har løsnet fra neseryggen, nesa litt trykt inn. Var langt nede i går, men i dag går det bedre og jeg ser fremover.», skriver hun.

Vipers-stjernen pådro seg skaden under åpningskampen mot Danmark i Golden League sist torsdag. Dagen etter ble hun sendt hjem for nærmere undersøkelser.

Nå blir Løke ute av spill de neste ukene, men vil trolig bli klar til EM i desember. Mesterskapet spilles i Trondheim og i danske Herning.

– Heldigvis er det ikke så langvarig. Jeg håper å være tilbake og har et klart mål om å være med i EM, sier Løke til TV 2.

Hun fikk sju brudd i nesa under VM i Japan i desember i fjor. Også da var Danmark motstander.

