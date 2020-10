Håndballen tar breddegrep – kampoppstart i lavere divisjoner ytterligere utsatt

NTB Sport

Det er konklusjonen etter at Norges Håndballforbund har gjort en ny vurdering av sesongen til breddehåndballen basert på de siste signalene fra regjeringen rundt gjenåpning av idretten.

Kulturminister Abid Raja (V) ga nylig grønt lys for oppstart av trening med nærkontakt for det idretten selv har definert som «fase 1» fra 12. oktober. For håndballens del innebærer det klubbene i 2. divisjon. Kampaktiviteten må imidlertid fortsatt vente, og i lavere divisjoner har man ikke fått klarsignal verken for full trening eller kamper.

Som følge av regjeringens signaler varsler Norges Håndballforbund nå grep rundt både tidspunkt for oppstart og sesongformat. For 2. divisjon er det besluttet at det spilles kun enkel serie i 2020/21-sesongen.

Kampoppstart ligger nå an til å bli i desember, men fortsatt knytter det seg usikkerhet til dette. Tidligere har man operert med 31. oktober som tidligste mulige dato.

«Høyeste prioritet er å få gjennomført et gyldig seriespill. Minimum for dette er at alle lag i avdelingen har møtt hverandre én gang», heter det fra forbundet.

Kan bli ytterligere utsettelser

Kulturminister Raja har varslet at det to uker etter oppstart av «fase 1», vil bli gjort en vurdering rundt oppstart for idrettens neste fase. Det vil for håndballen si 3. divisjon.

Igangsettelse av kampaktivitet på alle nivåer forutsetter samtidig at det er åpnet for og lagt inn en solid periode med normal trening i forkant.

– Dette er klubber som ikke har spilt med fysisk nærkontakt siden 15. mars. Klubbene er nødt til å ha cirka fire ukers trening før de kan begynne med seriekamper. Både av hensyn til å spille håndball igjen, men ikke minst for å unngå mange unødvendige skader, sa håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud til NTB nylig.

Når kampaktiviteten kommer i gang, kan også lokale smitteutbrudd og påfølgende lokale restriksjoner føre til ytterligere utsettelser. Det kan igjen tvinge fram ytterligere grep fra forbundets side.

Varsler mulige grep

Tettere kampprogram enn normalt og å forlenge seriespillet utover våren er mulige konsekvenser. Samtidig kan ikke terminlistene pakkes altfor tett.

Sesongen kan heller ikke strekkes i det uendelige all den tid mange av de aktuelle hallene brukes til andre aktiviteter utover våren.

Håndballforbundet åpner derfor for at også gjennomsnittsberegning av poeng, endringer i kvalifiseringer og endringer i bestemmelser for opp- og nedrykk kan bli aktuelt.

I ytterste konsekvens kan sesongen bli annullert dersom kriteriene for gyldig seriespill ikke er oppfylt.

«Klubbene må være forberedt på avvik underveis og konsekvenser av disse», melder forbundet.

