NFF varsler tett oppfølging av rasehets mot Pellegrino

Det var i etterkant av bortekampen mot Aalesund søndag at Kristiansund-spiller Pellegrino ble utsatt for rasistiske tilrop fra tribunene. Eliteseriens toppscorer tok selv opp episoden i sosiale medier.

«Til alle dere rasister bak målet på Color Line stadion, dere er en stor VITS! Tenk at vi i 2020 bare skal stå på siden og se på, det er trist», skrev Pellegrino på sin Twitter-konto søndag kveld.

Aalesund-ledelsen var på sin side raskt ute med en uforbeholden unnskyldning på vegne av klubben og supporterne.

På høyeste alvor

Mandag varsler Norges Fotballforbund på sine nettsider at episoden vil bli tatt tak i.

«NFF har bedt AaFK om en forklaring på bakgrunn av informasjon i delegatrapporten i henhold til normal prosedyre. Saken vil havne på bordet til NFFs uavhengige påtalenemnd for videre vurdering», skriver forbundet.

– NFF er glad for at klubben umiddelbart tok tak i gårsdagens episode og kom med rask og uforbeholden unnskyldning til motstander og spiller, samt at klubben iverksatte undersøkelse for å identifisere tilskueren, sier seksjonsleder for barn og unge i NFF, Henrik Lunde i en uttalelse.

Han påpeker videre at fotballen i flere tiår har arbeidet mot rasisme.

– NFF tar rasisme på høyeste alvor og gårsdagens hendelse vil bli fulgt tett opp fra NFF, sier Lunde.

AaFK-topp reagerte

Aalesund hevdet søndag at én person skal ha stått bak tilropene, men at man ikke har lyktes med å identifisere den skyldige.

Administrerende direktør Geir Vik reagerte kraftig på hendelsen. Han tok selv kontakt med Amahl Pellegrino.

– Jeg ringte ham så snart jeg fikk kjennskap til det og beklaget. Dette er så langt fra de verdiene jeg som direktør og vi som klubb står for. Vi er allerede i gang med å ettergå hvem som kom med uttalelsene og forsøke å få klarhet i det, sa Vik til Eurosport.

