Cavani klar for Manchester United

Det bekrefter den engelske storklubben på sine nettsider. Cavani kommer til United på en såkalt fri overgang siden stjernespissen har vært kontraktløs siden i sommer.

Han har skrevet under på en ettårskontrakt med opsjon på ytterligere ett år.

Signeringen skjer helt på tampen av overgangsvinduet. Sent mandag kveld stenger døra for å hente nye spillere. Manchester United har den siste tiden fått mye tyn for ikke å ha gjort nok i arbeidet med å forsterke laget.

Søndagens 1-6-tap hjemme mot Tottenham hjalp ikke på stemningen rundt Solskjærs lag.

Hektisk sluttspurt

Inntil mandag var Donny van de Beek eneste nye fjes i storklubben siden forrige sesong. Nederlenderen ble forrige måned hentet fra Ajax for 460 millioner kroner.

Venstrebacken Alex Telles ble også klar for United i timene før tidsfristen. Brasilianeren har de siste årene spilt for Porto. Overgangssummen skal etter sigende ha vært på 180 millioner kroner.

Duger han fortsatt?

Cavani har vært en av Europas største målscorere det siste tiåret. Han bøttet inn mål for Napoli mellom 2010 og 2013, og i løpet av de siste sju årene rakk uruguayaneren å bli tidenes mestscorende spiller i Paris Saint-Germain.

Spørsmålet mange nå spør seg, er om Cavani i en alder av 33 år også kan ta Premier League med storm. Spissen har hatt en del skader de siste par årene.

Dette er Cavanis målstatistikk på klubbnivå det siste tiåret:

* Napoli (2010-2013): 104 mål på 138 oppgjør.

* Paris Saint-Germain (2013-2020): 200 mål på 301 oppgjør.

For Uruguay har Cavani 50 scoringer på 116 landskamper.

