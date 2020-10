Telia og Telenor underbyr TV 2 på Premier League

NTB Sport

– Interessen for Premier League her til lands er helt enorm, og som Norges største utfordrer skal vi til en hver tid levere markedets beste og mest fleksible TV-produkt til en fornuftig pris, sier Pål Rune Kaalen, direktør for privatmarkedet i Telia Norge i en pressemelding.

Telia (tidligere Get) beholder månedsprisen på 499 kroner etter at andre aktører har kunngjort betydelig prisøkning for tilgang til kanaler som blant annet viser Premier League.

Det samme gjør Telenor i sin TV-løsning T-We.

– Vi har en prisgaranti på 499 kroner i måneden for kunder som tegner årsabonnement. Dermed kan de se hele denne Premier League-sesongen og en del av den neste for samme pris som i dag, sier informasjonssjef Magnus Line i Telenor til NTB.

– For månedsabonnement vil vi operere med en pris på 699 kroner fra 1. november, forklarer han.

Dyre rettigheter

TV 2, som har rettighetene til å vise Premier League i Norge, har satt en minstepris på 519 kroner per måned for Sumo-abonnenter.

Canal Digital har varslet at prisen stiger til 699 kroner, mens Altibox har satt prisen på Premier League-pakken til 649, ifølge VG.

Det ble rabalder i sosiale medier da prisøkningen ble kjent i forrige uke. Mange mener prisen er for stiv, og TV 2 er blitt beskyldt for å tyne ut flere kroner i de to siste sesongene før Nent Group overtar rettighetene i 2022.

TV 2 har forklart prisøkningen med at rettighetene er blitt dyrere, og at de nå tar ut en økning som de ikke tok ut i fjor. Den økte prisen gjelder fra 1. november.

