Uefa åpner for tilskuere i landskamper og europacup, Norge med 200 supportere mot Serbia

NTB Sport

Det tas godt imot hos Norges Fotballforbund, og konkurransedirektør Nils Fisketjønn bekrefter overfor Eurosport at det blir 200 norske tilhengere på tribunen i skjebnekampen mot Serbia neste uke.

Samme antall kan det bli i nasjonsligaen mot Romana, mens det mot Nord-Irland 14. oktober kan bli 600 tilskuere.

– For det første er dette veldig hyggelig. Vi har savnet publikum alle sammen. Uefa hadde en test med tilskuere under supercupen mellom Sevilla og Bayern München. Den har åpenbart falt heldig ut. Og så er de jo tydelige på at dette må gå etter nasjonale bestemmelser. Det betyr 200 tilskuere for oss, sier Fisketjønn til Eurosport.

Uefa gjør det klart at bortetilhengere ikke vil bli tillatt. Det må også praktiseres sosial distanse, og lokale smittevernkrav må respekteres.

Pilotprosjekt

Så langt under pandemien har alle landskamper og kamper i europacupturneringene etter pålegg fra Uefa blitt spilt uten tilskuere, også om lokale helsemyndigheter åpner for publikum. Det ene unntaket var supercupkampen i Budapest forrige uke, da 15.180 tilskuere fikk se Bayern München slå Sevilla.

Det var fra Uefas side et pilotprosjekt for å teste smittevernprotokollen for tilskuere, og etter en evaluering har forbundet nå kommet til at man vil åpne for publikum på høstens kamper, dersom nasjonale myndigheter tillater det.

NFF snur

Norges Fotballforbund meldte tirsdag at alle høstens landskamper på Ullevaal vil bli spilt uten tilskuere, men etter torsdagens Uefa-avgjørelse åpner man likevel for et lite antall tilskuere på de viktige kampene som venter.

Oppgjøret mot Serbia torsdag 8. oktober er semifinale i nasjonsligaomspillet om EM-plass. Med norsk seier venter finale mot Skottland eller Israel i november.

(©NTB)