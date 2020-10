Lillestrøm henter tidligere Vålerenga-spiller

NTB Sport

– Jeg føler at Lillestrøm er en veldig fin klubb for meg der jeg kan ta de neste stegene. Perfekt for meg, sier Oslo-gutten som de siste sesongene har spilt for Kjelsås i 2. divisjon.

– Vi hadde mer eller mindre bestemt oss for at vi ønsket å hente Ulrik allerede før denne sesongen, men etter nedrykket var det ikke mulig å få til. Salget av Sheriff Sinyan til Molde har imidlertid frigjort midler som gjør at vi kan investere i den type spillere som Ulrik Mathisen, sier sportssjef Simon Mesfin i LSK.

Sportssjefen beskriver Mathisen som en spiller med et spennende potensial som de har planer om å dyrke i en indreløperrolle.

– Han er god til å passere ledd og motspillere med ballen i beina, har god frekvens og solide basisferdigheter, sier Mesfin.

