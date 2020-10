John Carew blir pappa

NTB Sport

«Baby on the way» skriver Carew på Instagram torsdag. Der har han lagt ut et bilde av seg selv og kjæresten, der de begge holder på magen til Juvodden.

Det var VG som skrev om saken først.

I mai ble det kjent at Carew hadde funnet lykken med 24-år gamle Pernille Juvodden.

John Carew er en tidligere fotballproff med en fortid i blant andre Valencia, Lyon og Aston Villa. Han står også bokført med 91 landskamper og 24 mål på det norske landslaget. Han har også forsøkt seg som skuespiller, blant annet i NRK-serien «Heimebane».

Carew har et barn fra tidligere, sønnen Tyrese (16).

