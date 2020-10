Dent blir ny trener for Stjørdals-Blink

NTB Sport

29-åringen tar dermed over trenerjobben etter Roar Vikvang, som går over som leder for Rosenborgs akademi. Vikvang skal imidlertid lede Stjørdals-Blink ut sesongen før Dent overtar treneransvaret i stjørdalsklubben.

– Jeg ser virkelig fram til å begynne, og jeg er glad for at jeg får denne muligheten. Men fram til januar skal jeg holde meg unna og la spillere og trenerstab konsentrere seg om resten av sesongen, sier Dent til Bladet.

Stjørdals-Blink har imponert etter opprykket til 1. divisjon. Klubben ligger på 6.-plass etter drøyt halvspilt sesong.

I 2016-sesongen var Dent assistenttrener i Stjørdals-Blink. Han har de siste fire årene vært i Bodø/Glimt og jobbet i akademiet til eliteserieklubben.

