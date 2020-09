Midtjylland til mesterligaen for første gang

NTB Sport

Det skjedde på dramatisk vis i en kamp der gjestene fra Tsjekkia lå an til å triumfere helt til kampens 84. minutt. Tre sene scoringer berget Herning-laget, som for aller første gang er klar for mesterligaens gruppespill.

Tidligere har FC København, AaB, Brøndby og Nordsjælland representert Danmark i klubbfotballens gjeveste selskap.

Etter 0-0 i den første kampen tok Slavia ledelsen ved Peter Olayinka på et hjørnespark allerede i det 3. minutt, og ledelsen holdt helt til Sory Kaba stanget inn 1-1 i det 65. minutt.

Midtjylland trengte en scoring til, og den kom takket være et straffespark som ble tatt to ganger. Ti minutter før full tid gikk en klarering i armen til Slavia-spiller Tomas Holes, og dommer Damir Skomina pekte på straffemerket.

Kaba misset, men Skomina besluttet med VAR-hjelp at straffen måtte tas igjen, til enorm frustrasjon for gjestene. Alexander Scholtz overtok som straffeskytter og satte inn 2-1. Da viste kampuret det 84. minutt.

Frank Onyeka og Anders Dreyer økte hver sin gang i sluttminuttene.

