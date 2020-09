Børven klar for Ankaragücü

NTB Sport

Det opplyser Ankara-klubben på sitt nettsted. Børven har også sikret seg opsjon på å forlenge kontrakten med et tredje år.

Børven ble solgt til Rosenborg fra Odd 30. juni. Han scoret seks mål på 16 kamper for trønderne.

Ifølge TV 2 betaler den tyrkiske klubben mellom 2,2 og 2,8 millioner kroner for Børven. Det skal være i samme prissjikt som det Rosenborg betalte for ham for tre måneder siden.

Ankaragücü endte sist i tyrkisk superliga forrige sesong. Som følge av koronapandemien ble det ikke nedrykk fra ligaen, og klubben beholdt dermed plassen på toppnivå.

(©NTB)