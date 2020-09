Tromsø med maktdemonstrasjon mot Ull/Kisa, tok tilbake serieledelsen

NTB Sport

Tromsø vartet tirsdag opp med festfotball i bortemøtet med Ull/Kisa. «Gutan» gikk rett i strupen på et tafatt hjemmelag og ga seg ikke før de hadde satt sju baller bak Ull/Kisa-keeper Stefan Hagerup.

Runar Espejord, som spilte sin første kamp for Tromsø etter hjemkomsten fra Heerenveen, var sentral i massakren i Jessheim. Den hjemvendte spissen scoret to av målene. Også tidligere Ull/Kisa-spiller Eric Kitolano kom på scoringslisten, sammen med Mikael Ingebrigtsen og Kent-Are Antonsen

Dermed fikk Sogndal kun ha tabelledelsen på lån et knapt ett døgn etter at de mandag slo Kongsvinger. For med tre poeng tok Tromsø tilbake serieledelsen, og troner nå øverst på førstedivisjonstabellen med sine 39 poeng. Det er to poeng foran konkurrentene fra saftbygda.

2 x Espejord

Tromsø kunne fort ha ledet med flere mål da Mikael Ingebrigtsen satte inn 1-0 etter 19 minutter. Lars Sætra serverte en perfekt krossball til Ingebrigtsen, som kom på et sugende løp på venstresiden. Avslutningen gikk mellom beina til hjemmelagets keeper og i mål.

Neste mål kom etter at Kent Are Antonsen klinket til fra utsiden av sekstenmeteren etter halvtimen spilt. Keeperen strakte seg så lang han var, men ikke langt nok til å hindre at Tromsø ledet 2-0.

Kun tre minutter senere fikk Espejord fikk stå helt alene på femmeteren. 24-åringen fintet bort keeper og satte enkelt inn gjestenes tredje for kvelden. Men det kulle ikke gå mer enn ytterligere tre minutter før Espejord igjen var på farten. Spissen, som skal spille for Tromsø ut året, hamret kula opp i korthjørnet og satte inn 4-0.

Hat trick

Etter pause kom hjemmelaget til et par halvsjanser før Kitolano fortsatte ydmykelsen av gamle lagkamerater. Ti minutter etter hvilen ble Kitolano lagt i bakken, og dommeren blåste straffe. Kitolano tok straffen selv og satte inn 5-0.

Ingebrigtsen, gjorde sitt andre mål da han satte inn 6-0 fra 25 meters hold, og fikk sitt hattrick da han i kampens siste minutt satte inn kampens siste mål fra skrå vinkel.

Da var ydmykelsen komplett. Tromsø var farlige og gode offensivt, mens hjemmelagets forsvarsspill bør gå i glemmeboka snarest mulig.

Ligger utsatt til

Ull/Kisa ligger fortsatt utsatt til i en jevn nedre halvdel i 1. divisjon. Fra Ull/Kisas 17 poeng skiller det ikke mer enn tre poeng til under streken. Men Ull/Kisa har en kamp mindre spilt enn Øygarden og Kongsvinger, som begge ligger under streken.

Og nettopp Øygarden er neste motstander for Ull/Kisa, mens Tromsø skal forsøke å trygge serieledelsen hjemme mot Åsane.

