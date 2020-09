Svenske myndigheter åpner for mer publikum tidligst midt i oktober

NTB Sport

Det opplyste den svenske regjeringen på en pressekonferanse tirsdag. Etter det kan man øke antallet til 500 om smittenivået tillater det.

– Vi vet at mange er avhengig av denne beskjeden, derfor vil vi være åpne med når vi håper å kunne ta avgjørelsen, og hva det innebærer, sa den svenske idrettsministeren Amanda Lind (MP).

Et forslag om et tak på 500 personer sammenlignet med dagens 50 er blitt utredet av den svenske regjeringen. Det har vært håp om at økningen skulle tre i kraft allerede fra 1. oktober, men nå drøyer det i hvert fall ytterligere to uker.

– Regjeringen har allerede gjort klart et forslag som gjelder for sittende arrangement. Den avgjørelsen skal etter planen tas på et regjeringsmøte 8. oktober. Den vil i så fall tre i kraft fra 15. oktober, sa idrettsminister Lind.

