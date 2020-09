Molde mistet mesterligaeventyr på bortemålsregelen: – Fare for søvnløse netter resten av livet

NTB Sport

Med 0-0 i returkampen er det den ungarske mesterklubben, med norske Tokmac Nguen i laget, som får spille i europeisk fotballs gjeveste selskap i høst takket være bortemålsregelen. Molde må nøye seg med europaligaen som trøstepremie.

– Jeg er knust. Vi hadde sjansen til å havne i selskap med de beste. Vi gjorde for så vidt en grei kamp, men vi hadde litt for stor respekt, for lenge. Vi skapte ikke nok før helt mot slutten, sa Eirik Hestad til TV 2.

Han hadde selv den største sjansen i det 76. minutt, da han ble spilt gjennom av Magnus Wolff Eikrem etter flott kombinasjonsspill. Hestad skjøt mot hjørnet, men keeper fikk så vidt skotuppen på ballen og sendte den til corner. Hestad la ikke skjul på at den situasjonen vil gå i reprise i hodet.

– Det er fare for søvnløse netter resten av livet, tror jeg.

Stolt

Det var ikke den eneste sjansen Molde hadde til å score målet som ville gitt den første høsten med norsk mesterligadeltakelse siden 2007, og anslagsvis 250 millioner kroner i klubbkassa.

I det 86. minutt hadde også Ola Brynhildsen en stor sjanse. Han sendte i vei et smart direkteskudd på innlegg fra Marcus Holmgren Pedersen, men ballen gikk 20 centimeter utenfor.

– Det er sykt tøft nå. Vi var nær, men det var det siste lille som manglet. Det er utrolig skuffende, men jeg er stolt av gutta, sa Eikrem.

– Denne er blytung, rett og slett. Jeg synes vi gjorde veldig mye rett. Vi vokste inn i kampen, og det var planen i utgangspunktet. Men vi må sette de store sjansene, sa trener synes vi gjør veldig mye rett, sa trener Erling Moe til TV 2.

Rosenborg deltok i mesterligaens gruppespill for 11. gang høsten 2007, men har ikke vært med i det gode selskap siden da. Molde var mesterligadeltaker for eneste gang høsten 1999.

Høyt over

I det 54. minutt fikk Molde sin første klare målsjanse i kampen da Eikrem plukket opp en dårlig klarering og følsomt spilte gjennom til Etzaz Hussain. Han fyrte løs fra rett utenfor hjørnet av 5-meteren, men via en motstanderfot høyt over mål.

Etter å ha spilt på det trygge i første omgang skrudde Molde opp risikoen utover i 2. omgang og skaffet seg et grep om kampen, men blottet seg også bakover. Etter en time holdt vertene på å kontre inn ledermålet da Myrto Uzuni spilte fram Oleksander Zubkov i feltet. Ukraineren fikk ikke klem på skuddet, som trillet inn til Andreas Linde.

Molde hadde god kontroll bakover i den første omgangen, men slet med å komme til sjanser. Ingen av målvaktene hadde særlig mye å gjøre i den første halvdelen. Molde hadde flest avslutningsforsøk, men vertene sto for den eneste mellom stengene, uten at den ga Linde trøbbel.

Stemning

Kampen ble spilt for tomme tribuner i Budapest, men utenfor Ferencváros stadion var 1500 hjemmefans som laget så mye lyd at det hørtes godt inne på arenaen og i TV-overføringen.

Tilskuerne fikk mye å feire etter kampen. De tre målene Ferencváros scoret i 3-3-kampen i Molde forrige uke viste seg gull verd.

– Det føles forbannet bittert, for det var noen situasjoner i hjemmekampen som bikket feil vei. Jeg synes vi var klart best over to kamper, sa Hestad.

Molde slo finske KuPS i 1. kvalifiseringsrunde (5-0 hjemme), slovenske Celje i den neste (2-1 borte) og Qarabag fra Aserbajdsjan i den tredje (6-5 på straffer etter en målløs bortekamp som på grunn av koronarestriksjoner ble spilt på Kypros). Et Molde-lag som har tapt fem av sine seks siste eliteseriekamper har vist kvalitet i Europa.

