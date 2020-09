Kraftig redusert billettilbud til hoppuka

NTB Sport

Til de tre andre rennene i Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck og Bischofshofen er det fortsatt ikke åpnet for salg av billetter. Vanligvis er det 15.000 tilskuere på kvalifiseringen i Oberstdorf og 25.000 på selve rennet.

– Vi har i samarbeid med et det tyske skiforbundet, de lokale helsemyndighetene og vår medisinske avdeling utviklet et koronakonsept som for øyeblikket gjør det mulig at 2500 tilskuere kan følge åpningsrennet vårt, sier styreleder i Oberstdorf Skiklubb, Peter Kruijer, i en pressemelding.

Det som er klart, er at som følge av de strenge beskyttelses- og avstandsreglene vil det bare bli sitteplasser tilgjengelige på arenaen.

Det vil heller ikke bli tillatt for publikum å overvære treningen og kvalifiseringshoppingen dagen før.

Begrensninger blir det også på antall akkrediterte personer. Vanligvis er nærmere 7000 personer akkreditert til hoppuka. Nå er tallet satt til kun 1500.

Det er vil ikke bare gjelde arrangørene, men også presse og TV-kanaler.

(©NTB)