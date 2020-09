Koronautbrudd hos NFL-laget Tennessee Titans

NTB Sport

Ifølge ligaens nettsted har også Minnesota Vikings avlyst treninger som følge av smittetilfellene. Titans slo Vikings 31-30 i Minneapolis søndag.

– Begge klubber jobber tett med ligaen og spillerforeningen, samt våre smitteeksperter, blant annet med smittesporing, heter det i en uttalelse fra NFL.

Det er det første smitteutbruddet i NFL-sesongen, som startet for tre uker siden. I august ble det rapportert om 77 positive prøver fra 11 lag, men disse viste seg senere å være falske positive prøver forårsaket av feil ved et laboratorium.

Vikings har ingen positive prøver, men klubben har stengt sitt treningsanlegg i tråd med smittevernprotokollen.

Kamper i fare

Titans skal søndag møte Pittsburgh Steelers i et oppgjør mellom to av ligaens sju ubeseirede lag, men siden laget ikke kan trene før lørdag er det usannsynlig at kampen spilles som oppsatt. Også Vikings-kampen mot Houston Texans er i fare.

– Alle avgjørelser vil bli tatt med helse og sikkerhet som øverste prioritet, melder ligaen.

De nordamerikanske proffidrettene som fikk sesongen stoppet av pandemien i mars er nå i ferd med å avslutte sine sesonger, som er gjennomført med strenge smittevernprotokoller som stort sett har vist seg å fungere.

Fullførte

NHL-sesongen tok slutt da Tampa Bay Lightning mandag vant Stanley Cup-finalen mot Dallas Stars. Onsdag spilles første finalekamp i NBA mellom Los Angeles Lakers og Miami Heat.

Både NBA (i Florida) og NHL (i Canada) har fullført sesongen i «bobler» med kamper for tomme tribuner.

Søndag rundet baseballserien MLB av en grunnserie der hvert lag spilte 60 kamper i stedet for 162. Det skjedde med kamper på egne arenaer, men for tomme tribuner. Denne uka starter et utvidet sluttspill med 16 lag, der kampene spilles på nøytral bane på noen få utvalgte steder.

I NFL spiller lagene på egen arena, og noen av dem med et begrenset antall tilskuere på tribunene. Det er opp til hvert lag å bestemme om det slippes inn tilskuere, etter avtale med lokale helsemyndigheter.

