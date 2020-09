Ruud storspilte og er enkelt videre til 2. runde i Roland Garros

NTB Sport

Den 28. rankede Ruud vant kampen med settsifrene 6-1, 6-3 og 6-1

Den norske 21-åringen var nådeløs i åpningen hvor Yuichi Sugita fikk sitt eneste game da han reduserte til 1-5. Settet varte i bare 24 minutter.

Japaneren var litt bedre med i det andre settet, men også her brøt Ruud tidlig. Japaneren som er seedet som nummer 94 på siste ATP-ranking, reddet også tre breakballer på stillingen 1-3. Han klarte ikke å hindre at Ruud gikk opp til 4-1. Nordmannen måtte derimot tåle at motstanderen brøt tilbake og reduserte til 3-5. Ruud klarte derimot å ta hjem settet med 6-3 etter ytterligere 37 minutter på rødgrusen.

Nærmere

Sugita var litt nærmere poengene i det tredjesettet, men så kneppet Ruud opp intensiteten opp noen hakk og brøt fram til 3-1. Han brøt også til 5-1 og kunne serve hjem settet og kampen til 6-1. Settet varte i 31 minutter.

Yuichi Sugita er en rutinert spiller på 32 år og har som Casper Ruud, én turneringsseier i karrieren. De to hadde aldri møtes i kamp tidligere.

Casper Ruud var naturligvis favoritt, men Sugita har tidligere vist seg å være en vrien motstander. Han har ofte vært flink til å bryte opp motstanderens spill, men har ikke vært best på grus. Nå ble aldri Ruud satt på særlige prøver.

– Det var full kontroll hele veien, og han hadde lite feil. Forehanden hans var som vanlig solid, sa faren Christian Ruud til Eurosport.

– Det var også viktig at det ble en kort kamp, sa treneren.

Casper Ruud har spilt seg til semifinale de to siste ATP-turneringene i Roma og Hamburg.

Møter amerikaner

Ruud møter nå amerikanske Tommy Paul i 2. runde, men en mulig motstander for Ruud i tredje runde kan bli østerrikske Dominic Thiem. Den ferske US Open-vinneren slo kroaten Marin Cilic med 6-4, 6-3 og 6-3 i sin 1. rundekamp mandag.

Ruud slo blant andre Cilic i Roma-turneringen for noen uker siden.

Casper Ruud slet med en vond skulder i kampen mot Andrej Rublev i semifinalen i Hamburg sist lørdag. De problemene virket ikke å være der mandag.

– Vi hadde litt rolig trening og behandling for skulderen hans i går. Han sier den er bedre, men vi får ta det som det kommer. Det kan bli tøffere hvis han kanskje må serve over fem sett, sa trener og faren Christian Ruud til Eurosport før kampen.

