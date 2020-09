Ranheim fikk med seg ett poeng i toppkampen

NTB Sport

Lasse Nordås ga Strømmen en god start etter en scoring allerede 13 minutter ut i 1. omgang. Ranheim presset på for utligning, og 16 minutter ut i 2. omgang stusset Martin Lundal inn ballen til ett poeng for de blå.

Grorud slo tilbake med seier etter seks kamper på rad uten trepoenger. Hjemme mot Øygarden ble det 4-3 for Oslo-laget over Øygarden. Preben Mankowitz sørget for 1-0-ledelse til pause. I 2. omgang scoret Oscar Aga to ganger og Martin Høyland én gang før Mons Iver Mjeldes menn våknet skikkelig til liv på stillingen 4-0 til hjemmelaget. Aune Selland Heggebø og Peter Sørensen Nergaard reduserte hver sin gang med fem minutters mellomrom midtveis i omgangen. Den siste reduseringen kom ved Selland Heggebøs andre på overtid.

Yannis Maxitas Moulas scoring kvarteret før slutt gjorde at KFUM Oslo slo Sandnes Ulf 1-0.

Åsane tapte overraskende 0-1 hjemme for Raufoss. Matias Moldskred ble matchvinner med scoringen kvarteret ut i 2. omgang.

Jerv-laget er tilbake i trening etter karanteneperioden som følge av en virussmittet spiller, men kampen mot Lillestrøm ble utsatt da karantenen inntraff.

