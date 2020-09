Italienske nettsteder: Hauge blir Milan-spiller umiddelbart

NTB Sport

Sempremilan skriver at Milan mener alvor og at Hauge kan bli presentert allerede tirsdag etter å ha gjennomgått den medisinske testen. Hauges agent skal ha hatt møter med Milan i de siste dagene.

Nettstedet Calciomercato var den første til å melde at Milan var villig til å betale fire millioner euro for nordmannen, og at de senere høynet dette budet til fem millioner pund.

Sistnevnte nettsted mener at overgangen vil gå i orden om ikke noe ekstraordinært skjer. Overgangen vil skje umiddelbart og ikke i januar etter at den norske sesongen er over.

Sjefredaktør marco Conterio i Tuttomercatoweb skriver også at Hauge har bestemt seg for å bli Milan-spiller.

Jens Petter Hauge (20) ble mandag tatt ut i den norske landslagstroppen for første gang.

(©NTB)