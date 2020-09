Hauge inne i Lagerbäck-varmen: – Han har X-faktor

NTB Sport

Hauge har vært en av Eliteseriens store profiler. Han var en av banens aller beste (en målgivende pasning og en scoring) i Glimts bortetap (2–3) mot Milan i europaligakvalifiseringen i forrige uke.

Det bidro til å overbevise Lagerbäck. Den svenske veterantreneren har sett de aller fleste Glimt-kampene i høst.

– Det som gjør ham ekstra interessant, er den spillertypen han er. Han har X-faktor, og slike typer har vi ikke mange av i troppen. Det føles som om dette er rett tidspunkt å ta ham ut. Han er også kvalifisert, sier landslagssjefen.

På spørsmål fra NTB om å utdype Glimt-juvelens X-faktor, svarer Lagerbäck:

– Det er én mot én offensivt. Hans evne til å utfordre. Han kan gå både mot venstre og høyre. I tillegg er han ganske rask. Det er der du har den store X-faktoren.

Ødegaard tilbake

Svensken legger til at Glimt-kometen framstår mentalt sterk, hvilket er en vesentlig kvalitet på det nivået han nå skal få sjansen på.

At innsatsen mot Milan ble helt avgjørende for uttaket, avviser Lagerbäck.

– Nei. Vi har hatt ham på papiret gjennom høsten, også foran septembersamlingen. Det er mer hans utvikling etter at ligaen kom i gang. Etter korona har han tatt steg og utviklet seg, sier svensken.

Hauge fyller snart 21 år og har totalt 46 aldersbestemte landskamper, men ingen for A-laget.

Martin Ødegaard meldte forfall til september-kampene etter en vrien periode med jumpers knee-skade. Disse problemene synes nå å være under kontroll.

Ødegaard har startet begge Real Madrids seriekamper i høst, men ble byttet ut ved pause mot Betis lørdag.

Stor tropp

Lagerbäck har tatt ut 26 spillere i troppen. Det har sammenheng med at Norge skal spille tre kamper i den kommende samlingen.

André Hansen er tilbake på keeperplass i landslagstroppen etter å ha vært ute med skade sist. Han utgjør trioen sammen med Ørjan Håskjold Nyland og Rune Almenning Jarstein.

Inne i troppen er også Coventry-proffen Leo Skiri Østigård. Han får selskap i forsvarsleddet av blant andre Sigurd Rosted og Stefan Strandberg.

Serbia neste

Norge møter Serbia hjemme i EM-omspillets semifinale torsdag i neste uke. Blir det norsk seier, venter «finale» om EM-billett mot Skottland eller Israel 12. november. Også den kampen er lagt til Ullevaal stadion.

Lagerbäck har et uvanlig tett kampprogram foran seg. Allerede søndag 11. oktober venter Romania. Onsdagen etter er Nord-Irland motstander. Begge disse hjemmeoppgjørene inngår i Uefas nasjonsliga.

Her har Norge tre poeng etter de to første kampene. Det ble tap mot Østerrike og seier over Nord-Irland.

