Fotballtopper varsler britisk kollaps uten økonomisk krisehjelp

NTB Sport

I et brev fra EFL (English Football League) sendt til idrettsminister Oliver Dowden tegnes det et dystert økonomisk bilde av framtiden på nivåene under Premier League. Brevet er blant andre underskrevet av to tidligere ledere i Englands Fotballforbund (FA), samt EFL-styreleder Rick Parry.

Den britiske regjeringen kunngjorde i forrige uke at planene om å slippe publikum inn på tribunene fra 1. oktober stansen på grunn av økning i antall koronatilfeller i Storbritannia.

Klubbene i EFL, som er de tre divisjonene under Premier League, går mot et tap på rundt 200 millioner pund dersom hele sesongen må spilles for tomme tribuner. Det tilsvarer over 2,4 milliarder kroner etter dagens kurs.

Kan ikke betale ut lønn

I brevet skriver Parry at tiden er i ferd med å renne ut, og at flere klubber er på randen av kollaps.

– Situasjonen er kritisk for mange klubber, som ikke vil klare å betale ut lønn neste måned, skriver avsenderne.

De viser til at kultursektoren i landet i juli fikk en krisepakke på 1,5 milliarder pund og skriver at de mener fotballen, i likhet med andre profesjonelle idretter i landet, også er en del av kulturaktiviteten.

– Vi ber om at regjeringen klargjør hvilken økonomisk støtte den er forberedt på å gi, før det er for sent.

EFL mener videre at de velstående Premier League-klubbene bør hjelpe klubbene i divisjonene under, men skriver at de er kjent med at også toppklubbene opplever store økonomiske tap som følge av tapte billettinntekter og TV-penger.

(©NTB)