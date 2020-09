Zachariassen løftet RBK til sølvplass

NTB Sport

De tre poengene sendte RBK forbi Odd, som måtte nøye seg med ett poeng i en sjelden målfest i Haugesund. Skienslaget ledet 4-1 inntil det 87. minutt, men raknet bakover etter et selvmål av Joshua Kitolano. Ibrahima Koné og Alexander Ammitzbøll berget poeng for hjemmelaget.

Rosenborg er nå ubeseiret i 10 kamper i ulike turneringer før PSV Eindhoven kommer til Lerkendal torsdag i kamp om plass i europaligaens gruppespill.

– Vi ble litt for komfortable og slapp dem inn i kampen. Det ble en slitekamp, men vi skal være glad for at vi vinner, sa Hareide til Eurosport.

Det ble en god søndag for RBK, som ikke bare fikk tre poeng. Det ble også klart at Markus Henriksen er tilbake i klubben.

– Pinlig

Odd så ut til å skulle forsvare 2.-plassen ved hjelp av to Mushaga Bakenga-mål. Mot spillets gang vendte laget til 2-1-ledelse på tampen av første omgang og økte to ganger i 2. omgang, men så gikk alt galt i sluttminuttene.

– Dette er det dårligste vi har prestert i år. Vi sluttet å jobbe og hang etter. Det er pinlig, sa Espen Ruud til Eurosport.

Formlaget Viking tok sin femte strake seier i Eliteserien ved å vende til 2-1-seier borte mot Mjøndalen, som fikk sitt femte strake tap. Zymer Bytyqi og Tommy Høiland scoret målene etter at Sondre Liseth ga hjemmelaget en tidlig ledelse.

Mjøndalen er fortsatt under streken, ett poeng bak Start på kvalifiseringsplassen og sju foran Aalesund.

Brann-sinne

Stabæk skaffet seg avstand tl nedrykksstriden med 2-0 over Start etter scoringer av innbytterne Luc Kassi og Kosuke Kinoshita (sistnevnte via ryggen til Mats Solheim), mens Daouda Bamba scoret et etterlengtet mål da han ga Brann 1-1 mot Kristiansund.

Han holdt på å gjøre 2-1 også, men Aliou Coly blokkerte skuddet ved hjelp av hånden. Brann fikk ikke straffespark og måtte nøye seg med ett poeng.

– Den var klokkeklar. Jeg skal ikke si noe mer, men på dette nivået skal ikke det være mulig, sa Brann-trener Kåre Ingebrigtsen til Eurosport.

Han mente at dommerne også så en offside i forkant av Amahl Pellegrinos ledermål.

Serieleder Bodø/Glimt møter Vålerenga i kveldskampen og vil med seier øke til 18 poengs luke.

