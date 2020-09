Viking snudde mot Mjøndalen, tok sin femte strake seier

NTB Sport

Etter å ha slått Aalesund, Kristiansund, Molde og Strømsgodset de siste kampene, var det søndag Mjøndalens tur til å gå tomhendt av banen i møtet med et Viking-lag i flytsonen.

– Fem på rad er meget sterkt. sa Viking-trener Bjarne Berntsen til Eurosport etter kampen. Han forklarer suksessen slik:

– Det er en fantastisk lagmoral og knallhard jobbing hele veien. Og så har vi enkeltspillere som kan avgjøre kamper.

Scoringer av Bytyqi og Høiland snudde kampen etter at Sondre Liseth hadde gitt Mjøndalen en tidlig ledelse. Uten poeng forblir Mjøndalen under streken på tabellen.

Ibrahim skadd

Nedrykkstruede Mjøndalen så ikke ut som noen dumpekandidat hjemme mot Viking, men Mjøndalens Christian Gauseth måtte likevel innse at laget gikk på sitt femte strake eliteserietap.

Til Eurosport sier han at han mener laget framsto på en god måte, til tross for tap.

– Det er en gjeng som viser en gnist og en fandenivoldskhet som det går an å være bekjent av. I dag er det egentlig marginer som gjør at vi taper, det var det ikke sist (0-2 mot Sarpsborg). Så det er et steg i riktig retning, tross et vondt tap, sa Gauseth.

Mjøndalen spilte godt og tok ledelsen med et hodestøt fra Sondre Liseth allerede etter tre minutter.

Stolpetreff

Mjøndalen trodde Shuaibu Lalle Ibrahim ga dem en 2-0-ledelse etter tjue minutters spill, men scoringen ble annullert for offside. Enda verre ble det at Ibrahim ble skadd i situasjonen og måtte ut med det som så ut en skulderskade.

Etter dette tok Viking mer og mer over og skapte flere muligheter. Uttelling fikk Stavanger-laget da Bytyqi utlignet ti minutter før pause. Da hadde ett hardt og flatt innlegg gått gjennom feltet til Bytyqi, som bredsidet ballen i mål.

Etter pause spilte begge lag seg til flere store sjanser, men ballen ville ikke i nettet før Tommy Høiland sendte gjestene i føringen etter 69 minutters spill. Igjen kom scoringen etter et hardt og lavt innlegg. Denne gangen hadde Høiland løpt seg fri og pirket ballen inn.

Samme mann sendte ballen i stanga sju minutter før slutt og kunne punktert kampen med sin avslutning fra 16-meteren.

Men flere mål ble det ikke, og dermed tok Viking med seg alle poengene hjem til Stavanger.

