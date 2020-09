Ventura klatret videre i Punta Cana

NTB Sport

Den norske golfproffen greide cuten med et nødskrik takket være birdie på 18. og siste hull fredag. Han klatret 40 plasser etter en skuffende åpningsrunde dagen før, og lørdag fortsatte han klatringen. Før den siste runden er han på delt 45.-plass, opp ni trinn fra dagen før.

Det startet ikke så bra, med bogey på to av de fem første hullene, men takket være birdie på 4., 7. og 9. hull var han under par halvveis på runden. På siste halvdel ble det birdie på 10. og 15. hull, men en bogey på 11. hull. Ventura er fem slag under pr etter tre runder.

Opp til ledende Adam Long er det 12 slag. Long overtok ledelsen takket være en 64-runde lørdag.

Hudson Swafford hadde to slags ledelse etter halvspilt turnering, men han trengte 69 slag for å ta seg rundt banen lørdag og er nå på 2.-plass to slag bak Long.

