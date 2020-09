Supertalentet Fati ga Barcelona drømmestart på sesongen – Suárez åpnet målkontoen for Atletico

NTB Sport

Allerede i løpet av kampens 20 første minutter hadde Fati blitt tomålsscorer og gitt Barcelona en pangåpning på La Liga-sesongen.

Katalanerne måtte vente lenger enn de fleste andre lagene i La Liga på sesongstarten, men Fati var tydeligvis klar for å vise seg fram ved første anledning.

1-0 kom på et hardt skudd i nettaket etter en pasning fra Jordi Alba. På 2-0 ble han servert av Philippe Coutinho før han enkelt overlistet Villarreal-keeper Sergio Asenjo.

Fati blir sett på som symbolet på den nye vinen i Barcelona, der Lionel Messis dager i klubben går mot slutten. Etter 34 minutter sørget han for at Messi enkelt kunne åpne målkontoen fra straffemerket etter at Fati ble felt i boksen.

Rett før pause sendte Pau Torres ballen i eget nett etter et farlig innlegg fra Messi og kampen var avgjort i løpet av 1. omgang.

Fati fikk ikke hattricket sitt og ble byttet ut etter 70 minutter, men viste misfornøyde Barcelona-fans at det kan bli mye å glede seg over for etter at laget endret mye på stallen etter forrige sesongs forferdelige avslutning.

Suárez og Atletico herjet

En av spillerne som ble sendt vekk fra Barcelona var Luis Suárez, som debuterte for sin nye klubb Atlético Madrid med to mål og en målgivende. Vanligvis så konservative Atlético Madrid slapp seg helt løs og ga seg ikke før de hadde slått Granada hele 6-1.

Diego Costa åpnet scoringsballet etter ni minutter, men det var også det eneste målet før pause etter at Saúl Ñíguez brant et straffespark. Angel Correa og João Félix la på til 3-0 før Suárez kom inn etter 70 minutters spill og satte sitt preg på kampen.

Allerede to minutter senere hadde han notert seg for sitt første målpoeng da han vippet ballen gjennom til Marcos Llorente, som la på til 4-0.

Sene mål

I det 85. minutt var rollene snudd da Llorente serverte til Suárez og han stanget inn sitt første mål for Atlético. Granada fikk sitt trøstemål like etter, men på overtid scoret Suárez sitt annet for dagen da han kranglet inn 6-1.

Også for Sevilla ble det nettsus fra en tidligere Barcelona-spiller da Ivan Rakitic la på til 3-1 borte mot Cádiz, som også ble resultatet.

(©NTB)