Straffe på overtid spolerte Tottenham-festen mot Newcastle

NTB Sport

Sjansesløseriet kostet Tottenham dyrt i hjemmemøtet med Newcastle.

Etter å ha filleristet gjestene gjennom stort sett hele kampen var det gjestene fra Newcastle som jublet høyest da sommeren blåste av kampen. På overtid scoret Callum Wilsons fra straffemerket og stjal to poeng fra vertene.

Dermed ble det poengdeling i London etter at Lucas Moura hadde sendt gjestene i ledelsen i første omgang.

Tottenham dominerte kampen fra start og tok ledelsen etter 25 minutters spill. Det var utrolig nok Tottenhams eneste scoring inntil dommeren blåste straffe etter at ballen traff Eric Dier i hånden på overtid.

At hjemmelaget kun ledet med ett mål da straffen ble gitt kan gjestene takke en svært god Karl Darlow for. Briten sto som en levende vegg i første omgang. Et skadeskutt Newcastle-lag framsto tannløst og svært lite målfarlig i 90 minutter.

Assistkongen Kane

Harry Kane, Tottenhams notoriske målscorer de siste sesongene, har så langt denne sesongen tatt på seg servitørrollen i London-laget. Forrige runde noterte han seg for fire målgivende pasninger. Mot Newcastle søndag var han nest sist på hjemmelagets scoring, da Lucas Moura prikket Tottenham i ledelsen.

I tillegg har han ett mål på samvittigheten fra forrige rundes storseier mot Southampton (5-2).

Før hvilen var Son Heung-min kampens store spiller, men Tottenham-manager José Mourinho lot sørkoreaneren bli igjen i garderoben da lagene gikk ut til 2. omgang. Innbytter Steven Bergwijn klarte ikke prege kampen på samme måten.

Uten Son på banen forsvant litt av piffen til hjemmelaget, og Newcastle kom seg mer inn i kampen. Men til tross for dette var det fortsatt Tottenham som sto for de største og farligste sjansene.

Newcastle-manager Steve Bruce kastet innpå storvokste Andy Carroll det siste kvarteret i håp om at den tidligere Liverpool-spissen kunne skape trøbbel for vertene. Det fikk han betalt for på overtid. Den var Carrol som fra kort hold headet ballen i hånden på Dier.

Lang skadeliste

Newcastle kom til London med en skadeliste av den lange sorten. Martin Dúbravka, Dwight Gayle, Paul Dummett, Fabian Schär, Allan Saint-Maximin

Småskadde Matthew Longstaff og Jamal Lewis startet på benken, men kun sistnevnte kom inn i løpet av kampen. Bedre ble det ikke da Matt Ritchie måtte ga av banen med en vond skulder i annen omgang.

For Tottenham var Dele Alli nok en gang utelatt fra troppen, og den engelske landslagsspilleren er trolig på vei ut av portene. Gareth Bale, som nylig ble hentet på lån fra Real Madrid, er kneskadd og så kampen fra tribunen. Bortsett fra Bale var kun Japhet Tanganga på skadelista til Spurs.

Neste runde skal José Mourinho tilbake Old Trafford for å møte Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Newcastle møter Burnley hjemme. Men først skal Tottenham ta imot Chelsea i ligacupen (tirsdag), mens Newcastle møter Newport onsdag.

(©NTB)