Stars sikret sjette finalekamp

Corey Perry ble den store helten for Dallas-laget da han scoret sitt andre mål for kvelden og avgjorde kampen ni minutter inn i den andre forlengningsperioden.

Stars hadde kniven på strupen etter å ha tapt tre strake kamper og kommet under 1-3 sammenlagt. Lørdag skaffet laget seg en sjette finalekamp, men det må fortsatt vinne ytterligere to kamper for å kunne kalle seg NHL-mester for første gang siden 1999.

– Det var vinn eller forsvinn for oss i kveld, og jeg synes vi spilte ganske bra som lag. Vi hadde mange gutter som gikk i krigen. Det er det vi ønsker. Jeg scoret vinnermålet, men det kunne vært hvem som helst, sa Perry.

Hans 1-0-mål ble det eneste i første periode, men Lightning vendte kampen med scoringer av Ondrej Palat og Mikhajl Sergatsjev i annen og tredje periode. Deretter sørget Joe Pavelski for at det ble forlengning for annen kamp på rad da han gjorde 2-2 snaut sju minutter før full tid.

I forlengningen ble det spilt nesten en halvtime med ishockey før avgjørelsen falt. Sjette kamp i finaleserien spilles mandag.

