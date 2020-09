Ronaldo-dobbel da Juventus spilte uavgjort med ti mann

NTB Sport

Roma ledet 2-1 da Adrien Rabiot ble utvist med sitt annet gule kort etter en drøy time, men Ronaldo berget poeng for seriemesteren da han satte inn et innlegg fra Danilo sju minutter senere. Portugiseren har startet sesongen med tre mål på to kamper.

Vertout ga Roma 1-0-ledelse på straffespark i det 31. minutt etter at Rabiot handset. Ronaldo utlignet på straffe etter hands av Lorenzo Pellegrini rett før pause, men Veretout rakk å sende vertene i ny ledelse før halvtidssignalet.

Roma fikk sitt første poeng. Laget ble dømt til 0-3-tap for å ha brukt en ikke spilleberettiget spiller i 0-0-kampen mot Hellas Verona i åpningsrunden.

Napoli herjet

Juventus fikk sitt første poengtap og er to bak Napoli, Hellas Verona og Milan.

Napoli knuste et Genoa-lag som var redusert av positive virustester og vant hele 6-0. Keeper Mattia Perin og danske Lasse Schøne måtte begge stå over etter å ha blitt smittet. Hirving Lozano scoret to av målene for Napoli, som har 8-0 i målscore etter to runder.

– Takk for komplimentene, men i mine øyne var ikke dette resultatet reelt, sa Napoli-trener Gennaro Gattuso.

Et skår i gleden var kaptein Lorenzo Isignes muskelskade.

Vant uten Zlatan

Milan måtte greie seg uten virussmittede Zlatan Ibrahimovic, men tok seg greit av Crotone med 2-0-seier. Franck Kessie og Brahim Diaz scoret.

Milan, som slapp inn to mål i europaligakvalifiseringen mot Bodø/Glimt, har holdt nullen gjennom de to første Serie A-rundene.

Spezia spilte sin første Serie A-kamp noensinne, men måtte tåle 1-4-tap hjemme mot Sessuolo. Laget spiller sine hjemmekamper i Cesena fordi lagets egen arena er under utbedring.

