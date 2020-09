Ventura greide cuten med et nødskrik

NTB Sport

Ventura trengte en 69-runde (tre slag under par) for å få spille videre i helgen og greide det akkurat. Med sin birdie på det siste hullet tok han seg over streken og ligger på delt 54.-plass før de to siste rundene.

Ventura kom godt i gang med birdie på 3. og 7. hull. På 8. hull kom dagens første bogey, men han svarte umiddelbart med birdie på 9. hull og var to slag under par halvveis.

På 11. hull kom en ny bogey, men igjen slo Ventura tilbake med birdie på neste hull. Det ble likevel klart at han trengte en birdie til for å unngå tidlig hjemreise, og etter fem par på rad kom den på det siste hullet.

Nordmannen gikk åpningsrunden på par (72 slag) og var etter første dag på delt 94.-plass.

Hudson Swafford leder turneringen i Punta Cana i Den dominikanske republikk. Han gikk fredagens runde på 67 slag og er totalt 12 slag under par. Det gir to slags ledelse til de nærmeste konkurrentene.

