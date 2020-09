Ruud sjanseløs mot Rublev – ingen finale i Hamburg

NTB Sport

Russeren vant semifinalen i ATP 500-turneringen med settsifrene 6-4, 6–2.

Den 22-årige russeren som er nummer 14 på ATP-lista, kan dermed vinne karrierens femte tittel søndag, sin tredje bare i år.

Ruud presset på i starten av første sett, men da Rublev brøt nordmannen i åttende game tok russeren grepet om kampen. Etter 6–4 i første sett vant han de tre første gamene i andre, og kunne til slutt avgjøre kampen i åttende game.

Rublev skrøt av motstanderen etter kampen.

– Alle så hvor tøff kampen var. Det kunne blitt 6-4, 6–2 til Casper. Jeg var litt heldig på noen av de viktige poengene. Casper har spilt bra der siste to ukene, med en god kamp imot Djokovic. Hen er inne i en god periode nå, og jeg ønsker han lykke til i Rolland Garos, sa han i et intervju vist på Eurosport etter kampen.

For Ruud flyttes fokuset til Grand Slam-turneringen Roland-Garros neste uke. Der skal han opp mot japanske Yuichi Sugita i 1. runde av turneringen. Det er ikke kjent når kampen spilles ennå.

Jevn start

Ruud startet kampen godt. Til tross for hardt press fra Rublev klarte han å unngå brudd. I andre game var det derimot Ruud som var nær ved å bryte.

De ble en jevn start på kampen, der både Rublev og Ruud presset godt på for brudd ved sine første muligheter, men det var russeren som tok ledelsen allerede da han brøt Ruud i tredje game.

Etter to nye servegame var det derimot Ruuds tur til å bryte Rublevs game. Men gleden for nordmannen ble kortvarig da Rublev svarte allerede i neste game. Med et nytt servegame i kampens åttende game hadde den 14. beste spilleren i verden et overtak i første sett.

Til tross for at nordmannen ganske enkelt kunne dra i land neste game var han aldri å true Rublev i siste game, og russeren vant dermed 6–4 i første sett.

Nær comeback

Spilleren fra Snarøya fikk dessuten en blytung start på andre sett da Rublev brøt første game, og til tross for gameball og mulighet til å bryte umiddelbart etter tapte han de tre første gamene i settet.

Så svarte nordmannen. Først ved å bryte fjerde game før han nektet Rublev poeng i femte, blant annet med hjelp fra et meget velvillig nett.

Men det var også alt av håp Ruud skulle få med seg i den tyske hansabyen. Rublev vant alle de tre siste gamene og kan glede seg til søndagens finale.

