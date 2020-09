NTB Sport

Tiden er bare ni sekunder bak hennes personlige rekord på distansen.

Grøvdal måtte trekke seg fra NM i Bergen forrige helg med en skade, men hun var lørdag klar for innsats og fullførte for første gang i år et baneløp.

Grøvdal startet på 3000 meter i Impossible Games i juni, men måtte da bryte.

