Zidane om Ødegaard: – Har ingen klart definert rolle

Ødegaard er tilbake i den spanske hovedstadsklubben denne sesongen etter utlånet i Real Sociedad. Sist søndag fikk han sjansen på direkten i serieåpningen mot nettopp Sociedad.

Der ble Ødegaard benyttet i en fremskutt midtbanerolle. Da Zidane møtte pressen for å snakke om lørdagens møte med Real Betis fredag, fikk han spørsmål om det er posisjonen han vil foretrekke å bruke nordmannen i.

– Jeg kjenner Ødegaard veldig godt. Han bringer noe nytt inn i laget, og han kan spille foran midtbanen, men også i andre posisjoner, sa Zidane – og utdypet:

– I øyeblikket har han ingen klart definert rolle, for det er mange roller der Martin kan spille.

Må få hvile

Real Madrid-treneren understreket videre viktigheten av å utnytte bredden i spillerstallen. Kampene kommer på løpende bånd i tiden som kommer, hvilket betyr at det må roteres i startoppstillingen.

Ødegaard har samtidig forutsetninger for å tåle belastningen, ifølge sjefen.

– Han har god utholdenhet. Det var hans første kamp sist, og tanken er at samtlige spillere skal få en rolle å spille fordi det kommer så mange kamper. Det viktigste er at vi er klare. Det kommer kamper hele tiden, sa Zidane.

Ødegaard avla det som visste seg å være en falsk positiv virustest etter forrige helgs kamp i San Sebastian. De to påfølgende testene tatt denne uken var negative, og dermed har han kunnet trene med lagkameratene de siste dagene.

Landslaget neste?

Dermed er den norske landslagsprofilen naturlig nok også klarert for spill i lørdagens seriekamp. I likhet med den første spilles den på bortebane.

Mandag blir Ødegaard høyst trolig tatt ut i den norske landslagstroppen til den viktige kampen mot Serbia i EM-omspillet. Den går i Oslo 8. oktober.

Slår Norge Serbia og så enten Skottland eller Israel, er EM-plassen sikret.

Ødegaard sto over forrige landslagssamling for å bli kampklar igjen etter en langvarig kneskade. I midten av september ble det meldt at Ødegaard var i fin framgang etter en trøblete periode med jumpers knee-smerter.

